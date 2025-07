1. FC Köln: Der Stand bei Kaplan

Der 1. FC Köln trifft bei der Personalie von Innenverteidiger Ahmetcan Kaplan auf Probleme. Laut ‚Sky‘ stocken derzeit die Verhandlungen zwischen den Kölnern und Ajax Amsterdam, bisher sind die Klubs auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen. Dabei liegen die Vorstellungen offenbar so weit auseinander, dass sich der Bundesligist laut ‚Sky‘ aktuell sogar zurückzieht.

Mit Kaplan selbst hat Köln eine grundsätzliche Einigung über die Zusammenarbeit bereits in der Tasche. Der 22-Jährige soll in der Domstadt einen Vertrag bis 2029 erhalten. Allerdings schwebt Ajax eine Ablöse von rund sechs Millionen Euro vor. Ein Preis, den die Kölner nicht bezahlen wollen. Es bleibt abzuwarten, ob die Klubs am Verhandlungstisch zueinanderfinden.