Köln krallt sich Özkacar

Linksfüße sind allein schon aufgrund ihrer statistischen Seltenheit gefragt. Auch im Abwehrzentrum wollen sich viele Vereine den Luxus leisten, den Spielaufbau mit einem Linksfuß voranzutreiben. Dem 1. FC Köln geht es dabei nicht anders, den Wunsch konnten sie sich nun erfüllen.

Wie die Domstädter bekanntgeben, wechselt Cenk Özkacar für ein Jahr auf Leihbasis vom FC Valencia nach Köln. Für den Anschluss besitzt man am Geißbockheim eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei zwei Millionen Euro angesiedelt ist.

Sportdirektor Thomas Kessler verspricht sich viel von dem 24-Jährigen: „Mit Cenk bekommen wir wie geplant einen Linksfuß für unsere Innenverteidigung dazu, der das Niveau auf dieser Position ebenso wie den Konkurrenzkampf erhöhen wird. Er bringt fußballerische Qualität, eine starke Zweikampfführung und Athletik mit. Dazu ist er taktisch clever. Auch wenn die vergangene Saison für ihn nicht optimal verlaufen ist, sind wir überzeugt von seinem Potenzial und seiner Entwicklungsmöglichkeit.“ Mit der Verpflichtung von Özkacar dürfte der Transfer von Ahmetcan Kaplan (22/Ajax Amsterdam) derweil vom Tisch sein.