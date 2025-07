VfB erhält Angebot: Silas mit neuem Klub einig

In der vergangenen Spielzeit ging Silas Katompa für Roter Stern Belgrad auf Torejagd. In der serbischen Super Liga konnte sich der Flügelstürmer des VfB Stuttgart zumindest bis März mit Spielminuten und Toren schmücken. In der finalen Saisonphase kam er nur noch sporadisch zum Einsatz und verletzte sich dann auch noch schwer am Knöchel. Inzwischen deutet sich ein fester VfB-Abschied an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut Yagiz Sabuncuoglu hat sich der 26-jährige Kongolese mit Samsunspor auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Dem Bericht zufolge hat der Verein aus der Schwarzmeerregion auch schon ein erstes formelles Angebot an die Stuttgarter entsandt. Ob die Offerte des türkischen Erstligisten bereits ausreicht, um den DFB-Pokalsieger von einem Transfer zu überzeugen, ist noch offen.

Zuletzt wurde berichtet, dass die Schwaben dem Angreifer ein Preisschild von acht Millionen Euro verpasst haben. Der Rechtsfuß ist bis nächsten Sommer an den Bundesligisten gebunden. Es könnte allerdings zur vorzeitigen Trennung kommen, wenn die Vereine bezüglich der Ablöse eine Übereinkunft treffen.