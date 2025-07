Nürnberg: Jander-Nachfolger gefunden?

Der 1. FC Nürnberg bereitet sich auf einen möglichen Abgang von Caspar Jander (22) vor. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist Oussama El Azzouzi vom FC Bologna ein Wunschziel des FCN. An den amtierenden Coppa Italia-Sieger ist der 24-Jährige noch bis 2027 gebunden. El Azzouzi war 2023 von Union Saint-Gilloise zu Bologna gewechselt, der erwünschte Durchbruch gelang dem Mittelfeldspieler bislang aber nicht.

Insgesamt absolvierte der Marokkaner in zwei Jahren nur 23 Partien. In der vergangenen Saison kam der sechsfache Nationalspieler auf magere 25 Einsatzminuten und wurde in der ersten Saisonhälfte von einer Knieverletzung ausgebremst. Dem Bericht zufolge sollen bereits Gespräche zwischen dem Klub aus dem Frankenland und dem Spieler stattgefunden haben. Neben El Azzouzi soll Nürnberg auch Pelle Mattsson (23) von Silkeborg IF auf dem Zettel haben.