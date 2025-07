Woltemade: Neue Details zum Bayern-Angebot

Am heutigen Freitagvormittag ist der FC Bayern mit einem ersten offiziellen Angebot für Nick Woltemade (23) in Höhe von 40 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Boni gescheitert. Wie ‚Sky‘ berichtet, sollte der Fixbetrag planmäßig zudem in vier Raten gestaffelt über die kommenden vier Jahre überweisen werden. Der VfB Stuttgart lehnte die Offerte umgehend ab.

Die Schwaben bestehen dem Vernehmen nach weiterhin auf einer Ablöse in der Größenordnung von 80 Millionen Euro. Laut dem Bezahlsender möchte der DFB-Pokalsieger auch keine anderen Spieler in einen möglichen Deal einbeziehen. Bereits mehrfach war öffentlich spekuliert worden, ob etwa Paul Wanner (19) oder Alexander Nübel (28) zusätzlich zu einer Ablöse mit Woltemade verrechnet werden könnten.