Bayern startet Poker: Erstes Angebot für Woltemade

Das Interesse des FC Bayern an Nick Woltemade (23) schlug hohe Wellen. Dass der Stürmer des VfB Stuttgart dem Rekordmeister bereits eine Wechselzusage machte, ebenso. Doch um die Schwaben von einem Verkauf zu überzeugen, müssen die Münchner ans so oft zitierte Festgeldkonto. Jetzt nimmt der Poker an Fahrt auf.

Denn nach Informationen der ‚Bild‘ haben die Bayern am Donnerstagabend das erste offizielle Angebot beim VfB eingereicht. Mit einer Offerte über 40 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Boni startet der Ligaprimus die konkreten Verhandlungen über einen Transfer von Woltemade. Wenig überraschend übermittelten die Stuttgarter am heutigen Vormittag, dass ihnen das nicht ausreicht. Das Bayern-Angebot wurde postwendend abgelehnt.

Weiter heißt es, dass die Schwaben weiterhin eine Ablöse in der Größenordnung von 80 Millionen Euro fordern. Dann wäre man wohl bereit, Woltemade ziehen zu lassen. Die Diskrepanz zwischen den Vorstellungen beider Klubs ist dementsprechend hoch und könnte langwierige Verhandlungen versprechen.