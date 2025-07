Leverkusen tütet Kofane-Deal ein

Bayer Leverkusen verpflichtet ein vielversprechendes Talent für den Angriff. Wie die Werkself bekanntgibt, kommt Christian Kofane von Albacete Balompie ins Rheinland und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

Für den 18-Jährigen zieht Leverkusen eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro. Geschäftsführer Sport Simon Rolfes verspricht sich viel von dem Neuzugang: „Christian Kofane ist ein extrem wuchtiger und schneller Stürmer, technisch beschlagen und sehr durchsetzungsfähig. Er wird unser Spiel mit seinen Stärken noch variabler gestalten und hat das Potenzial, um in den kommenden Jahren ein wichtiger Teil unserer Mannschaft zu werden.“

In der La Liga 2 war der junge Stürmer in der abgelaufenen Saison einer der Senkrechtstarter. In 17 Spielen erzielte der Ivorer acht Tore. Neben dem Vizemeister buhlten auch der FC Chelsea, der AC Mailand und Brighton & Hove Albion um Kofane.

Über seinen Wechsel in die Bundesliga sagt Kofane: „Es ist unglaublich für mich, dass ich nach so kurzer Zeit in Europa nun bereits für einen Champions-League-Verein auflaufen darf. Ich werde alles geben, um diese Chance in der Bundesliga zu nutzen. In der Geschichte von Bayer 04 gibt es viele Beispiele von jungen Spielern, die hier Großes erreicht haben.“