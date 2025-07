Fener verpflichtet Brown

Archie Brown schließt sich Fenerbahce an. In Istanbul unterschreibt der 23-jährige Linksverteidiger einen Vertrag bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison. An die KAA Gent zahlt Fener acht Millionen Euro Ablöse.

Auf dem Weg zur Brown-Verpflichtung stachen die Türken den AC Mailand aus. Der Serie A-Klub hatte die Zusage des Engländers bereits in der Tasche, ehe auf den letzten Metern Fenerbahce dazwischenfunkte.