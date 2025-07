Kownacki-Wechsel vor dem Abschluss

Mittelstürmer Dawid Kowancki geht aller Voraussicht nach auch in der kommenden Saison in der zweiten Liga auf Torejagd. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, steht der Wechsel des 28-Jährigen vom SV Werder Bremen zu Hertha BSC kurz vor dem Abschluss. Die finale Einigung und der Vollzug werden in dieser Woche erwartet.

In den Bremer Planungen spielt Kownacki trotz eines Vertrags bis 2027 keine Rolle mehr. Der polnische Torjäger wechselt zunächst per einjähriger Leihe nach Berlin, für den Anschluss beinhaltet der Deal eine Kaufpflicht, die an Parameter wie die Anzahl der Einsätze gekoppelt ist. In diesem Fall würde Werder eine Summe von rund 2,5 Millionen Euro einstreichen. Kownacki war bereits in der vergangenen Spielzeit im Unterhaus für Fortuna Düsseldorf aktiv und überzeugte dort mit 13 Toren und fünf Vorlagen in 29 Partien.