BVB: Schnelle Verkäufe für 17 Millionen?

Borussia Dortmund feilscht noch um den Verkauf von Giovanni Reyna. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will der Bundesligist zehn Millionen Euro Ablöse für den 22-Jährigen einstreichen. Der FC Parma bietet aktuell sechs Millionen. Auch der Los Angeles FC hat noch Außenseiterchancen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Reyna selbst kann sich den Wechsel nach Italien gut vorstellen – und der BVB plant nicht mehr mit dem offensiven Mittelfeldspieler. Entsprechend ist damit zu rechnen, dass es im Poker bald zu einer Einigung kommt.

In Parma winkt dem US-Nationalspieler ein Dreijahresvertrag mit Ausstiegsklausel über 25 Millionen Euro. Eine Summe, die noch vor einigen Jahren wohl locker für den damals aufstrebenden Reyna auf den Tisch gelegt worden wäre. Nach Jahren auf der Bank ist sein Wert rapide gesunken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Campbell auf dem Sprung

Mit Cole Campbell (18) weckt ein anderes BVB-Offensivtalent Interesse bei einigen Bundesligisten. Der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt sind noch im Rennen, die Schwaben jedoch in der Favoritenrolle. Sobald die von Dortmund gewünschten sieben Millionen Euro auf dem Tisch liegen, erfolgt die Freigabe für Campbell.

Insgesamt will Dortmund in den kommenden Tagen also 17 Millionen Euro durch Verkäufe einnehmen. Geld, das in neues Offensivpersonal reinvestiert werden soll. Weit oben auf dem Wunschzettel stehen James McAtee (22) und Oscar Bobb (22) von Manchester City. Auch ein Verbleib von Leihspieler Carney Chukuemeka (21/FC Chelsea) bleibt Thema.