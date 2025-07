Neuer Bewerber bei Bayer-Flirt Paixão-Poker

Für Igor Paixão (25) mehren sich die Optionen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, hat mittlerweile auch Leeds United die Fährte aufgenommen. Der Premier League-Aufsteiger habe bereits Gespräche mit den Beratern des Brasilianers sowie Feyenoord Rotterdam geführt, ein Angebot wurde aber noch nicht vorgelegt.

Zu Beginn des Transfersommers wurde neben Tottenham Hotspur, Newcastle United und der AFC Bournemouth auch Bayer Leverkusen mit dem Flügelspieler in Verbindung gebracht, inzwischen hat sich die Spur aber etwas abgekühlt. In der Pole Position wähnt sich aktuell Olympique Marseille, das ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro vorgelegt haben soll.