FC Bayern: Die Details zum Díaz-Angebot

Der FC Liverpool wartet auf ein drittes aufgebessertes Angebot des FC Bayern für Flügelflitzer Luis Díaz (28). Nach FT-Informationen wird dieses in den kommenden Stunden auf der Insel eintreffen.

Konkret handelt es sich um eine Offerte über 70 Millionen Euro plus Boni. Mehr als 80 Millionen will der deutsche Rekordmeister den Reds für den vertraglich bis 2027 gebundenen Kolumbianer nicht in Aussicht stellen.

Denkbar auch, dass am Ende alternative Rahmenbedingungen in den Deal inkludiert werden, um alle Parteien zufriedenzustellen. Spekuliert wurde zuletzt unter anderem über eine mögliche Weiterverkaufsbeteiligung. Díaz winkt in München ein Vertrag bis 2029 sowie ein Jahresgehalt über 14 Millionen Euro brutto.