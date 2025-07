Leihe mit Kaufpflicht: Bayern gibt Zaragoza ab

Mit Bryan Zaragoza wähnte sich der FC Bayern München 2024 ein großes Versprechen für die Zukunft verpflichtet zu haben. Doch weder Ex-Trainer Thomas Tuchel noch der aktuelle Coach Vincent Kompany konnten etwas mit dem quirligen Flügelspieler anfangen. Für diesen geht es nun zurück in die Heimat.

Wie Celta Vigo mitteilt, wird der 23-Jährige für ein Jahr vom deutschen Rekordmeister ausgeliehen. Auch eine Kaufpflicht ist Teil des Deals, dem Vernehmen nach liegt diese bei 13 Millionen Euro und greift ab einer bestimmten Zahl von Einsätzen. Zudem muss Vigo die kommende La Liga-Saison mindestens auf Tabellenplatz elf bis 13 abschließen.

In München hegt man keinen Groll gegenüber Zaragoza wie Geschäftsführer Sport Max Eberl betont: ZITAT. Bereits in der vergangenen Saison spielte der Rechtsfuß auf Leihbasis bei CA Osasuna, in der kommenden Saison geht er nun für Vigo auf Torejagd.