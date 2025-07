Bayern optimistisch: Díaz-Deal zeitnah fix?

Beim FC Bayern herrscht Optimismus, Luis Díaz (28) in den kommenden sieben bis zehn Tagen in den eigenen Reihen begrüßen zu dürfen. Das ist einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zu entnehmen.

Dem Magazin zufolge zeigt sich der FC Liverpool inzwischen verhandlungsbereit. Allerdings wollen die Bayern nicht viel mehr als die zuletzt kolportierten 75 Millionen Euro in Aussicht stellen – die ‚Abendzeitung‘ taxiert die Schmerzgrenze auf maximal 80 Millionen Euro.

Ob die Summe letztlich ausreicht, steht noch in den Sternen. In England wird schließlich davon ausgegangen, Liverpool würde erst ab 100 Millionen Euro den Daumen heben. Aufgrund der großen Diskrepanz werden wohl auch alternative Transfermodelle in Betracht gezogen.

Weiterverkauf schon eingeplant?

Die ‚Sport Bild‘ spekuliert über eine potenzielle Weiterverkaufsbeteiligung. Sollte der kolumbianische Außenstürmer eines Tages beispielsweise nach Saudi-Arabien weiterverkauft werden, könnten die Reds nochmal mitverdienen.

Derweil winkt Díaz an der Säbener Straße ein frischer Vierjahresvertrag, der mit einem enormen Gehaltsboost einhergeht. Während der Rechtsfuß auf der Insel aktuell weniger als drei Millionen Euro einstreicht, lockt der deutsche Meister mit einem jährlichen Bruttogehalt von 14 Millionen.