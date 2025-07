Virkus dementiert Angebot für Itakura

Roland Virkus hat auf Berichte über ein neues Angebot für Ko Itakura reagiert. Gegenüber dem ‚kicker‘ dementiert der Geschäftsführer Sport von Borussia Mönchengladbach eine Offerte der PSV Eindhoven: „Es gibt kein Angebot für Ko. Vor rund vier Wochen gab es eine lose Anfrage, seitdem hat sich nichts mehr getan.“

‚Sky‘ berichtete am Montagabend, die Niederländer hätten mehr als neun Millionen Euro Ablöse geboten. Sollte in den kommenden Tagen doch noch ein Verein konkret vorstellig werden, dürften sich die Gladbacher aber mit einem Verkauf beschäftigen. Das sieht auch Virkus so: „Das ist ein Teil unseres Weges. Wenn etwas Interessantes kommt, muss man sich damit befassen.“