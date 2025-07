FC Bayern: Díaz ist da

Luis Díaz ist in München angekommen. Bilder von ‚Sky‘ zeigen den Neuzugang des FC Bayern am Flughafen. Am heutigen Dienstag steht dann der Medizincheck an.

Díaz kommt vom FC Liverpool und kostet die Bayern nach FT-Informationen bis zu 75 Millionen Euro Ablöse. Der 28-jährige Linksaußen erhält dem Vernehmen nach einen Vierjahresvertrag samt Option auf eine weitere Saison.