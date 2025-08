Díaz-Alter: Eberl kontert Kritiker

Max Eberl will nicht gelten lassen, dass Luis Díaz zu alt sei. „Unser Ziel muss sein, bei der Altersstruktur eine gute Mischung im Kader zu haben, am Ende brauchen wir schlicht und einfach Qualität“, leitet der Sportvorstand gegenüber dem ‚kicker‘ ein und stellt klar: „Das Alter ist nur einer von zehn, 15 Punkten, die bei einem Transfer eine Rolle spielen.“

Für den 28-jährigen Linksaußen überweisen die Bayern zunächst 70 Millionen Euro an den FC Liverpool. Für Eberl ist Díaz das perfekte Match: „Er hat für uns alles, was wir brauchen. Wir wollen Tempo, Tore, Assists, Qualität im Eins-gegen-eins und eine hohe Verlässlichkeit, also so viele Einsätze wie möglich.“ Beim Testspiel am Samstag gegen Olympique Lyon (2:1) feierte der Kolumbianer sein Debüt und holte direkt einen Elfmeter heraus, den Doppelpacker Michael Olise (23) zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung verwerten konnte.