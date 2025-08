Bundesliga-Flirt Ndidi vor der Unterschrift

Der Weg von Wilfred Ndidi führt voraussichtlich nicht in die Bundesliga. Wie Yagiz Sabuncuoglu berichtet, hat sich dessen Verein Leicester City mit Besiktas auf einen Transfer geeinigt. In Istanbul soll der Nigerianer einen Dreijahresvertrag mit der Option für eine weitere Saison unterschreiben.

Der 28-Jährige wird in Kürze für den Medizincheck in der Türkei erwartet. Zuvor hatten auch die TSG Hoffenheim, Mainz 05 und Bayer Leverkusen die Fühler nach dem Sechser ausgestreckt, das Bundesliga-Trio geht aber wohl leer aus. Vor acht Jahren war Ndidi für knapp 18 Millionen Euro aus Belgien in die Premier League zu den Foxes gewechselt.