Bayern schickt Palhinha zurück auf die Insel

João Palhinha kehrt dem FC Bayern nach einem Jahr den Rücken. Die Münchner verleihen den portugiesischen Abräumer gegen eine Gebühr von fünf Millionen Euro für ein Jahr an Tottenham Hotspur. Darüber hinaus übernimmt der Europa League-Sieger das Gehalt des 30-Jährigen.

Per Kaufoption über 25 Millionen Euro exklusive Boni können die Spurs den Rechtsfuß im kommenden Sommer festverpflichten. Im Fall der Fälle droht den Münchnern also ein ordentliches Verlustgeschäft, hatte man Palhinha erst im vergangenen Jahr für 51 Millionen Euro vom FC Fulham losgeeist.

An der Säbener Straße konnte sich der 34-fache Nationalspieler allerdings nicht durchsetzen. Dem Ballbesitzfußball konnte der zweikampfstarke Sechser nie seinen Stempel aufdrücken. Folgerichtig will Palhinha in der Premier League seine Karriere wieder ankurbeln.