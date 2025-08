Solbakken verlässt Rom

Ola Solbakken wird künftig in Dänemark auflaufen. Der norwegische Flügelspieler verlässt die AS Rom und schließt sich dem FC Nordsjaelland an. Nach zwei Jahren und 15 Einsätzen im Olimpico zieht es den 26-Jährigen wieder nach Skandinavien.

Unter der Anzeige geht's weiter