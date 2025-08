Milan mit neuem Rechtsverteidiger einig

Zachary Athekame vom BSC Young Boys steht womöglich vor einem Wechsel in die Serie A. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, ist der AC Mailand mit dem Rechtsverteidiger bereits über die Vertragsmodalitäten einig. Laut Transferexperte Matteo Moretto haben die Schweizer ein erstes Angebot in Höhe von sieben Millionen Euro abgelehnt – die Mailänder sollen jedoch bereit sein, die Offerte nachzubessern.

Athekame gelang in der vergangenen Saison der Durchbruch beim Schweizer Hauptstadtklub. Insgesamt lief der 20-Jährige in 43 Partien auf, darunter acht Spiele in der Champions League. Ein Transfer zu den Rossoneri wäre der nächste große Karriereschritt für den U21-Nationalspieler (zehn Spiele). An die Young Boys ist Athekame vertraglich noch bis 2029 gebunden.