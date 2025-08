M’gladbach baggert an begehrtem Angreifer

Borussia Mönchengladbach hat ein Auge auf Zuriko Davitashvili (24) geworfen. Wie FT aus Frankreich erfuhr, strecken die Fohlen genauso wie der FC Everton, der FC Sevilla, Stade Rennes und Racing Straßburg die Fühler nach dem Offensivakteur von der AS Saint-Étienne aus. In der vergangenen Spielzeit sammelte Davitashvili neun Treffer und acht Vorlagen, konnte den Abstieg in die Ligue 2 aber trotzdem nicht verhindern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der georgische Nationalspieler (46 Länderspiele) will wenig verwunderlich unbedingt weiterhin erstklassig spielen. Allerdings zeigt man sich in Saint-Étienne angesichts der bis 2028 vertraglich festgehaltenen Zusammenarbeit nicht verkaufsbereit.