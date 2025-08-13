Menü Suche
Nummer eins: Gladbach verkündet Torwart-Entscheidung

von Luca Hansen - Quelle: borussia.de
Moritz Nicolas will Mikado spielen @Maxppp

Trainer Gerardo Seoane hat sich bei Borussia Mönchengladbach auf die Nummer eins für die kommende Saison festgelegt. Wie die Fohlen bekanntgeben, erhält Moritz Nicolas (27) den Vorzug vor Jonas Omlin (31). Der Übungsleiter verspricht sich von Nicolas mehr Konstanz: „Es war ein sehr enges Rennen. Von Mo versprechen wir uns eine Spur höhere Zuverlässigkeit auf hohem Niveau.“

Schon in der vergangenen Saison schnappte sich Nicolas nach einer Verletzung von Omlin dessen Stammplatz, zog sich aber dann selbst eine Adduktorenverletzung zu. In der Vorbereitung rief Seoane einen offenen Konkurrenzkampf aus, den Nicolas nun für sich entscheiden konnte. Neuer Kapitän der Gladbacher wird der derzeit verletzte Torjäger Tim Kleindienst (29).

