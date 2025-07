BVB: Couto-Entscheidung gefallen

Er habe „nicht erwartet, dass der Wechsel nach Deutschland so anders sein würde“, äußerte sich Yan Couto (23) kürzlich gegenüber brasilianischen Medien, „sowohl in persönlicher Hinsicht als auch im Umgang mit der Kälte und den Menschen, die sich mehr abschotten.“

Man werde „sehen, was nächste Saison passiert“, so Couto weiter, der damit Spekulationen um einen Vereinswechsel lostrat. „BVB-Star denkt an Sommer-Flucht“, titelte beispielsweise die ‚Bild‘. Dem ist aber offenbar nicht so – zumindest vorerst.

Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ will Couto sich in seiner zweiten Saison bei Borussia Dortmund nachhaltig durchsetzen. Der Rechtsverteidiger war im vergangenen Sommer zunächst per Leihe von Manchester City gekommen, ehe eine 25 Millionen Euro hohe Kaufpflicht griff.

35 Mal lief Couto für den BVB auf, selten über die volle Distanz und selten überzeugend. Ändert sich daran nichts, soll die Situation laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ im Winter oder spätestens nach der Saison erneut überdacht werden. Noch hoffen aber beide Seiten auf den Leistungsdurchbruch des vierfachen brasilianischen Nationalspielers.