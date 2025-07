Langfristiger Vertrag: Honorat verlängert bei Gladbach

Während der Transferperiode sind die Blicke zumeist auf Neuzugänge gerichtet. So ist es auch bei Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen werden allerdings in Kürze mit einer anderen positiven Nachricht aufwarten können.

Nach FT-Informationen verlängert Franck Honorat (28) seinen Vertrag mit der Borussia bis 2029. Ursprünglich stand der Rechtsaußen noch bis 2028 unter Vertrag, nun erfolgt die vorzeitige Verlängerung um eine weitere Saison. Schon morgen dürfte die offizielle Verkündung auf dem Programm stehen.

In den vergangenen Wochen wurde Honorat auch immer wieder mal mit einem möglichen Wechsel in Verbindung gebracht. Unter anderem wurde sein Name im Zusammenhang mit Leeds United, dem FC Valencia oder Stade Rennes genannt. Die Interessenten gehen nun aber leer aus.