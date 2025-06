BVB: Couto gibt Versprechen ab

Yan Couto will endlich bei Borussia Dortmund ankommen. In einer Medienrunde in den USA sagte der Brasilianer: „Die Fans haben noch nicht meine beste Version gesehen, und das will ich in der kommenden Saison zeigen.“ Bislang präsentierte der Rechtsverteidiger, für den der BVB bis zu 30 Millionen Euro an Manchester City hat, viele schwache Vorstellungen, auch bei der Klub-WM.

„Ich wusste, dass die erste Saison nicht einfach wird, und ich wusste auch, dass ich nicht gleich meine beste Version zeigen würde. Ein neues Land, eine andere Sprache, ich war zweimal verletzt – ich wusste, dass es schwer wird, wenn ich zurückkomme, denn das Team war bereits eingespielt. Jetzt heißt es: viel trainieren, was ich auch tue, jeden Tag genießen und mein Bestes geben. Wenn man jeden Tag sein Bestes gibt, bekommt man auch Gelegenheiten, zu zeigen, warum Dortmund mich verpflichtet hat“, so der 23-Jährige. Unter Niko Kovac blieb Couto in der vergangenen Saison meist nur die Jokerrolle.