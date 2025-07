Barça: Dreikampf um Torre

Pablo Torre dürfte den FC Barcelona aller Voraussicht nach in diesem Sommer verlassen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, bereitet der RCD Mallorca ein Angebot in Höhe von 4,5 Millionen Euro für 50 Prozent der Transferrechte für den Mittelfeldspieler vor. Neben dem Balearen-Klub haben sich auch Olympique Marseille und Ajax Amsterdam in den Poker eingeschaltet. Eine Entscheidung hat Torre noch nicht getroffen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Katalanen haben dem 22-Jährigen derweil mitgeteilt, dass sein 2026 auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Torre kam im Sommer 2022 von Racing Santander zu den Blaugrana, konnte sich dort aber nie dauerhaft durchsetzen.