Real schmeißt Rodrygo auf den Markt: Schlägt Bayern zu?

In nahezu jeder Fußballmannschaft würde Rodrygo (24) zu den Top-Stars gehören, doch bei Real Madrid fliegt er angesichts starker Konkurrenz etwas unter dem Radar. Insbesondere in der Liga musste der Brasilianer in der vergangenen Spielzeit häufig zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Der flinke Flügelflitzer glaubte an eine neue Chance unter dem neuen Cheftrainer Xabi Alonso, seine Hoffnung dürfte aber inzwischen wieder erloschen sein. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, stehen die Königlichen einem Verkauf des 33-fachen Nationalspielers offen gegenüber.

Zum Hintergrund: Rodrygos Berater hatte sich bei den Klubverantwortlichen über die mangelnden Einsatzzeiten beschwert. Das wiederum soll einige Bosse verstimmt haben, sodass man nun in Absprache mit Alonso beschlossen habe, dem Rechtsfuß die Tür zu öffnen.

Schlägt Bayern zu?

Interesse an Rodrygo, der Berichten zufolge rund 90 Millionen Euro kosten soll, bekundet allen voran der FC Arsenal. Darüber hinaus kursieren Gerüchte in Spanien, laut denen der FC Bayern in den Poker eingestiegen ist.

In München sucht man bekanntlich nach einer großen Lösung für den linken Flügel. Rodrygo würde eine solche darstellen, auch wenn er lange eher auf der gegenüberliegenden Seite beheimatet war. Bleibt abzuwarten, ob der deutsche Rekordmeister nach den jüngsten Entwicklungen konkrete Schritte für eine Verpflichtung in die Wege leitet.