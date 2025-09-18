Bayern-Deal: Die Bedingung bei Gnabry

Nach meist schwachen Leistungen in der zurückliegenden Saison gehörte Serge Gnabry im Sommer zu den Abgangskandidaten beim FC Bayern. In die neue Spielzeit ist der 30-Jährige, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, jedoch fulminant gestartet. In sechs Spielen erzielte er zwei Tore und bereitete drei weitere vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das scheint auch an seiner neuen Position zu liegen. Wegen der Abstinenz von Jamal Musiala (22) kommt Gnabry umgeben von Luis Díaz (28), Harry Kane (32) und Michael Olise (23) im offensiven Mittelfeld zum Einsatz. Eine Rolle, die dem gebürtigen Stuttgarter sichtlich gut tut.

„Bei Serge merkt man, dass dieses Vertrauen jetzt zurückkommt, dass er mehr Sicherheit bekommt. Jetzt spielt er auf einer anderen Position. Man merkt, dass er sich immer mehr damit anfreundet, dass er seine Räume findet, dass er da seine Stärken einbringen kann. Er wirkt sehr, sehr frei – auf dem Platz und neben dem Platz. Am Ende spiegelt sich das dann auch in seiner Leistung wider“, erklärte Teamkollege Joshua Kimmich (30) nach dem gestrigen 3:1-Sieg gegen den FC Chelsea.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Große Freude ihm zuzusehen“

Auch Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen fand ausschließlich lobende Worte: „Serge ist super drauf. Er spielt eine fantastische Saison bisher. Wir sind erst am Anfang, aber wir hoffen alle, dass er diese Form hält. Er ist momentan echt gut drauf – es macht große Freude ihm zuzusehen.“

Zum wiederholten Male startet Gnabry also gut in eine neue Saison. Sein großes Problem in der Vergangenheit war aber immer die Konstanz. Bekommt er diese Schwierigkeiten endlich in den Griff, ist die Bedingung für die Verlängerung des auslaufenden Vertrags fast schon erfüllt.