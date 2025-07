BVB plant Verlängerung von Kovac & Schlotterbeck

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Nico Schlotterbeck (25) und Niko Kovac bei Borussia Dortmund verlängern sollen. Gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘ bekräftigt Lars Ricken das Vorhaben: „Es ist unser Bestreben, dass er noch länger in Dortmund bleibt als die zwei Jahre, die bisher vertraglich fixiert sind“, so der BVB-Geschäftsführer über Schlotterbeck.

Kovac hatte im Februar dieses Jahres bis 2026 in Dortmund unterschrieben. Zum damaligen Zeitpunkt gab es nicht wenige, die Zweifel am 53-Jährigen hegten. „Für Nikos Verpflichtung habe ich nun wirklich nicht nur Applaus bekommen. Ich war und bin von seinen Ideen überzeugt und auch davon, dass sie mittel- und langfristig aufgehen. Wir haben verabredet, dass wir in der neuen Saison miteinander sprechen. Es gibt keinen fixen Zeitplan“, so Ricken.