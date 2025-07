Aston Villa bedient sich in Österreich

Aston Villa sichert sich für die Zukunft ein vielversprechendes Abwehr-Talent. Wie der Premier League-Klub offiziell mitteilt, hat Innenverteidiger Modou Kéba Cissé einen Vorvertrag ab Sommer 2026 in Birmingham unterschrieben. In der kommenden Spielzeit wird der 19-Jährige weiterhin für den Linzer ASK auflaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Cissé absolvierte erst 15 Profieinsätze für den LASK, weckte dabei aber schon das Interesse zahlreicher internationaler Klubs. In der kommenden Spielzeit soll sich der Senegalese in der Bundesliga weiterentwickeln und sich danach den Villans anzuschließen.