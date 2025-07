Wolfsburg einig mit El Ouahdi

Der VfL Wolfsburg könnte bald einen weiteren Neuzugang präsentieren. Wie Sacha Tavolieri berichtet, hat der Bundesligist Einigung mit Zakaria El Ouahdi (23) auf einen Vertrag bis 2029 samt Option auf eine weitere Saison erzielt. FT hatte zuvor enthüllt, dass die Wölfe dem Rechtsverteidiger ein entsprechendes Angebot unterbreitet haben.

Die nächste Offerte ist nun an den KRC Genk adressiert, um El Ouahdi zu kaufen. Neun Millionen Euro sollen in den kommenden Tagen angeboten werden. Bislang zog Wolfsburg in diesem Sommer schon Sechser Vini Souza (26) und Flügelspieler Aaron Zehnter (20) an Land. Nach FT-Infos besteht zudem starkes Interesse an Stürmer Simon Banza (28) vom SC Braga.