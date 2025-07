Wolfsburg nimmt 19-Tore-Stürmer ins Visier

Lukas Nmecha (26, Leeds United) und Kevin Behrens (34, FC Lugano) haben den VfL Wolfsburg bereits verlassen, um Mohamed Amoura (25) und Jonas Wind (26) ranken sich immer wieder Abschiedsgerüchte. Deshalb soll ein neuer Stürmer in die Autostadt kommen. Den Blick wirft man dabei gen Portugal.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach FT-Informationen sind die Wölfe stark an Simon Banza vom SC Braga interessiert. Doch mit seinem Werben um den 28-Jährigen steht der VfL nicht alleine da, auch in der Premier League hat man Gefallen an dem Kongolesen gefunden.

Banza weiß, wo das Tor steht. In der vergangenen Saison erzielte er während seiner Leihe zu Trabzonspor 19 Tore in 31 Süper Lig-Spielen. Sein Vertrag in Braga läuft noch bis 2027.