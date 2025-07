Wolfsburg einigt sich mit Sargent

Der VfL Wolfsburg hat einen wichtigen Schritt in Richtung der Verpflichtung von Josh Sargent gemacht. Laut der ‚AZ/WAZ‘ haben sich beide Parteien bereits auf einen Transfer geeinigt. Die Wölfe pokern mit dem englischen Zweitligisten Norwich City noch um die Ablöse, die sich bei 16 Millionen Euro einpendeln könnte.

Im Optimalfall soll der Stürmer schon am kommenden Sonntag mit dem VfL ins Trainingslager aufbrechen. In der Vergangenheit stand der 25-Jährige auch für Werder Bremen in der Bundesliga auf dem Rasen.