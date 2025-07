Mainz: Fernandes vor Abschied

Edimilson Fernandes (29) kehrt womöglich bald zu dem Klub zurück, bei dem er seine Profikarriere einst begonnen hatte. Wie der ‚Blick‘ berichtet, hat der FC Sion den Sechser von Mainz 05 im Visier. Einen konkreten Vorstoß habe der Schweizer Erstligist aber noch nicht gewagt. Die Zeitung zitiert Sion-Sportdirektor Barthélémy Constantin wie folgt: „Edi ist hier zu Hause, das weiß er. Aber er hat einen Vertrag in Deutschland und wir respektieren seinen Verein. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Zu sagen, dass wir einen Mittelfeldspieler mit seinem Profil suchen, ist eine Tatsache.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der gebürtige Sioner hatte von 2007 bis 2016 in der Jugend und der ersten Mannschaft des zweimaligen Meisters gespielt, bevor der Wechsel für über sechs Millionen Euro zu West Ham United erfolgte. Drei Jahre später landete Fernandes in Mainz. In der vergangenen Spielzeit war der 34-malige Schweizer Nationalspieler an Stade Brest verliehen, eine erneute Leihe ist aufgrund der Vertragslänge bis 2026 nicht möglich. „Dafür müssten wir mit ihm verlängern, was nicht unsere Absicht ist“, bekräftigte Mainz-Sportvorstand Christian Heidel gegenüber dem ‚kicker‘.