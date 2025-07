Drei Bundesliga-Klubs schielen auf van den Berg

Der Name van den Berg ist auch in der Bundesliga geläufig. Während Sepp van den Berg (23) vom FC Brentford in der Vergangenheit schon für den FC Schalke 04 und den 1. FSV Mainz 05 auflief, ist sein Bruder Rav van den Berg im deutschen Profigeschäft noch ein unbeschriebenes Blatt. Das könnte sich allerdings bald ändern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Grund dafür ist, dass mehrere Klubs aus der Bundesliga Interesse am Innenverteidiger zeigen. Laut ‚Sky Sports‘ haben der VfB Stuttgart, der VfL Wolfsburg und Werder Bremen beim 21-Jährigen angeklopft. Doch nicht nur in Deutschland schaut man bei van den Berg genauer hin. Der Abwehrspieler vom FC Middlesbrough ist auch beim FC Fulham und beim FC Brentford auf dem Radar, so der englische Pay-TV-Sender.

Bis 2027 steht van den Berg noch in Middlesbrough unter Vertrag. 27 Mal stand der 1,91 Meter große Rechtsfuß in der vergangenen Spielzeit in der Championship auf dem Rasen. Dabei hinterließ van den Berg einen bleibenden Eindruck. Der Niederländer könnte dementsprechend in diesem Sommer vor dem nächsten Karriereschritt stehen.