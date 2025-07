Mainz verlängert mit Hanche-Olsen

Andreas Hanche-Olsen (28) schwört Mainz 05 die Treue. Wie die Rheinhessen mitteilen, verlängert der norwegische Innenverteidiger seinen bis 2026 datierten Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre. Hanche-Olsen läuft seit zweieinhalb Jahren für Mainz auf, bislang stehen 56 Einsätze auf seinem Konto.

Sportdirektor Niko Bungert sagt: „Andreas ist ein absoluter Mentalitätsspieler, zweikampfstark und routiniert. Seine Defensivqualitäten hat er in den vergangenen Jahren in der Bundesliga beeindruckend unter Beweis gestellt. Er identifiziert sich komplett mit Mainz 05, mit unserem Spielstil und dem, was diesen Verein ausmacht. Darüber hinaus ist Andreas auch abseits des Platzes ein sehr wichtiger, positiver Charakter in der Kabine.“