Onana-Nachfolger aus Brasilien?

Die guten Leistungen von Botafogo-Torwart John bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft haben das Interesse von Manchester United geweckt. Laut ‚UOL‘ planen die Engländer sogar, ihren umstrittenen Schlussmann André Onana (29) zu verkaufen, um Platz für den 29-jährigen Brasilianer zu schaffen.

Laut ‚Goal Brazil‘ erlaubt eine Klausel in Johns Vertrag ihm einen Wechsel für umgerechnet rund 6,8 Millionen Euro. Die Klausel wurde im Frühjahr vereinbart, nachdem der Keeper trotz lukrativer Angebote bei Botafogo blieb, um an dem Turnier in den USA teilzunehmen. Bei der Klub-WM kam Botafogo auch dank Johns Leistungen in einer Gruppe mit Atlético Madrid, Paris St. Germain und den Seattle Sounders weiter. Im Achtelfinale war dann jedoch gegen Ligakonkurrent Palmeiras (0:1) Schluss.