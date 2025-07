Gerücht: Bundesliga-Klubs an Havertz dran

Der FC Arsenal will in diesem Sommer noch einen hochkarätigen Stürmer an Land ziehen. Es sieht vieles danach aus, dass es entweder auf eine Verpflichtung von Benjamin Sesko (22/RB Leipzig) oder Viktor Gyökeres (27/Sporting Lissabon) hinausläuft.

Abzuwarten bleibt, wie Cheftrainer Mikel Arteta anschließend mit Kai Havertz (26) plant, der bei den Gunners in der vergangenen Spielzeit hauptsächlich im Sturmzentrum zum Einsatz kam.

Die ‚BBC‘ geht davon aus, dass der deutsche Nationalspieler (55 Länderspiele) spätestens in zwölf Monaten seine Situation neu bewerten wird. Sollte sich Havertz dann angesichts potenziell unregelmäßiger Einsätze mit einem Abschied beschäftigen, könnte ein Bundesligist zuschlagen.

Dem Bericht zufolge sind einige deutsche Vereine am Linksfuß dran, würden eine Verpflichtung jedoch erst 2026 in Betracht ziehen. Ohnehin genießt es für Havertz dieser Tage oberste Priorität, nach seiner hartnäckigen Oberschenkelverletzung wieder vollständig fit zu werden.