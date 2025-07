Wolfsburg nimmt Amdouni ins Visier

Der VfL Wolfsburg ist bei der Stürmersuche womöglich in England fündig geworden. Wie ‚SFM Football‘ berichtet, befinden sich die Wölfe in Verhandlungen mit dem FC Burnley über einen Transfer von Zeki Amdouni. FT kann das Interesse seitens Wolfsburg bestätigen, Verhandlungen finden jedoch noch nicht statt.

Der 24-Jährige ist in der Offensive flexibel einsetzbar. In der abgelaufenen Saison war Amdouni an Benfica Lissabon ausgeliehen, wo er in wettbewerbsübergreifend 43 Spielen neun Treffer erzielte.