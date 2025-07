Beschlossene Sache: Wolfsburg holt Souza

Der VfL Wolfsburg sichert sich einen neuen Sechser. Wie der ‚kicker‘ berichtet, haben sich Sheffield United und die Wölfe auf einen Wechsel von Vini Souza verständigt. Der 26-Jährige soll noch am heutigen Donnerstag den Medizincheck in der Autostadt absolvieren und anschließend einen Vertrag bis 2030 unterschreiben. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach 15 Millionen Euro auf die Insel.

Souza stammt aus der Jugend von Flamengo und war 2023 für 12,5 Millionen Euro vom belgischen Vertreter Lommel SK nach Sheffield gewechselt. Mit den Blades verpasste der Brasilianer in der abgelaufenen Saison erst in den Playoffs den direkten Wiederaufstieg in die Premier League. Souza war dabei Stammspieler, lief 38 Mal für Sheffield auf und bereitete dabei zwei Tore vor. In Wolfsburg soll der zweikampfstarke Abräumer Vereinslegende Maximilian Arnold (31) Konkurrenz machen.