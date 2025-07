BVB: Ricken verrät Transferstrategie

Bei Borussia Dortmund gibt es aktuell keine Pläne für größere Transferoffensiven. Wie BVB-Sportchef Lars Ricken gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘ erklärt, ist man mit dem aktuellen Kader grundsätzlich zufrieden: „Wir sind in der sportlichen Leitung auch überzeugt davon, dass gar kein großer Umbruch vonnöten ist“, so Ricken vor dem heutigen (22 Uhr) Klub-WM-Viertelfinale gegen Real Madrid.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ganz passiv blieb der BVB auf dem Transfermarkt bisher nicht: Neben dem bevorstehenden Abgang von Jamie Gittens zum FC Chelsea verpflichteten die Dortmunder mit Jobe Bellingham (19) für rund 30 Millionen Euro ihren Königstransfer. Zudem wurde Leihspieler Daniel Svensson (23) fest an den Verein gebunden. „Wir haben also bereits kräftig investiert in den Kader. Ein großes Minus in der Transferbilanz wie im Vorjahr können und wollen wir uns nicht in jedem Jahr erlauben. Und allgemein haben wir nicht das Gefühl, dass wir zu wenig Spieler im Kader haben“, ergänzt Ricken.