Einigung erzielt: BVB bestätigt bevorstehenden Gittens-Wechsel

Zur Klub-WM hat es nicht rechtzeitig geklappt, doch nun steht der Wechsel von Jamie Gittens zum FC Chelsea vor dem Abschluss. Wie der BVB berichtet, haben sich alle beteiligten Parteien auf einen Wechsel geeinigt. Lediglich vertragliche Details seien noch abzuwickeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Geschäftsführer Lars Ricken bedankt sich bei dem Flügelspieler und betont den wirtschaftlichen Wert des Transfers: „Wir haben Jamie sehr früh entdeckt, ihn quasi zum Nulltarif verpflichtet, kontinuierlich in unserem Nachwuchsleistungszentrum entwickelt und ihm auch auf allerhöchstem Niveau bei den Profis Spielzeit geboten. Jamie hat das in ihn gesetzte Vertrauen mit Engagement, Leistung und Toren zurückgezahlt. Sein Transfer zurück in die englische Heimat wäre für uns ausgesprochen werthaltig. Wir wünschen Jamie für seine sportliche Zukunft nur das Allerbeste“

Sportdirektor Sebastian Kehl ist froh, dass die kräftezehrenden Verhandlungen in Kürze vorüber sein dürften: „Die Gespräche mit Chelsea waren herausfordernd, aber letztlich sind wir froh, dass wir unsere wirtschaftlichen Vorstellungen aller Wahrscheinlichkeit nach verwirklichen können und dann Planungssicherheit haben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Über die vereinbarte Ablöse für den 20-Jährigen informieren die Schwarz-Gelben nicht, dem Vernehmen nach dürfte diese aber bei rund 65 Millionen Euro liegen. Gittens kam 2020 aus der Jugend von Manchester City zum BVB und absolvierte 76 Bundesligaspiele, in denen er zwölf Tore erzielte.