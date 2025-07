Saga beendet: Chelsea verpflichtet Gittens

Vor dem Start der Klub-Weltmeisterschaft scheiterte der Deal um Jamie Gittens noch. Nach langen Verhandlungen haben Borussia Dortmund und der FC Chelsea aber doch noch zueinander gefunden. Die Blues vermelden die Verpflichtung des Linksaußen nach der jüngsten Bestätigung des BVB über den bevorstehenden Wechsel nun auch selbst offiziell. An der Stamford Bridge unterschreibt der 20-Jährige einen XXL-Vertrag bis 2032.

„Es fühlt sich großartig an“, sagt Gittens. „es ist ein tolles Gefühl, zu einem so großen Verein wie Chelsea zu kommen. Ich kann es kaum erwarten, von allen im Team zu lernen und hier mein Bestes zu geben. Es ist ein unglaubliches Gefühl.“

Bei der Ablöse für den Engländer erhält die Borussia Fabrizio Romano zufolge rund 56 Millionen Euro plus vier Millionen Euro an Boni. Demnach wird Dortmund auch an einem Weiterverkauf des Engländers beteiligt. Noch vor der Klub-WM blieb der Bundesligist bei einer 55-Millionen-Offerte der Blues hart und legte den Transfer zum Unmut von Gittens auf Eis. Der enttäuschte Offensivakteur lief beim Turnier in den USA somit noch für die Schwarz-Gelben statt Chelsea auf. Dort kam der Youngster allerdings nur auf 13 Einsatzminuten.

Gerade in der Hinrunde der abgelaufenen Saison zählte Gittens beim BVB zu den wenigen Lichtblicken. In wettbewerbsübergreifend 48 Saisonspielen vor der Klub-WM erzielte der Engländer zwölf Tore und bereitete fünf Treffer vor.