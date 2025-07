Aston Villa buhlt um Bisseck

Aston Villa zeigt offenbar konkretes Interesse an Yann Aurel Bisseck. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, soll Trainer Unai Emery den 24-jährigen Innenverteidiger von Inter Mailand als Wunschspieler identifiziert haben. Dem Bericht zufolge steht eine Ablöse von mindestens 35 Millionen Euro im Raum.

Bisseck wechselte erst 2023 für rund sieben Millionen Euro vom dänischen Klub Aarhus GF zu Inter. Nach einer Anlaufphase spielte sich der gebürtige Kölner in der vergangenen Saison in die Stammformation der Nerazzurri und absolvierte wettbewerbsübergreifend 46 Partien. Für Bisseck, der nach frühen DFB-Einsätzen lange unter dem Radar lief, wäre ein Wechsel in die Premier League der nächste große Karriereschritt – vorausgesetzt, Villa ist bereit, die kolportierte Ablöse zu zahlen.