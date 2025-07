Barças Verkaufsliste | Große Aussprache bei Inter

Barça will Stars loswerden

In der ‚Mundo Deportivo‘ wird heute die Verkaufsliste des FC Barcelona besprochen. Darauf stehen die Keeper Marc-André ter Stegen (33) und Iñaki Peña (26) – bei beiden gestaltet sich ein Abgang jedoch schwierig. In der Innverteidigung gibt es einen Mann zu viel – und Ex-Gladbacher Andreas Christensen (29) ist derjenige, der gehen muss. Definitiv gehen werde Mittelfeldmann Oriol Romeu (33). Wohin, sei aber noch offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Streithähne schließen Frieden

Hakan Calhanoglu (31) liebäugelte zuletzt mit einem Abschied von Inter Mailand. Nicht zuletzt, da es zwischen ihm und Kapitän Lautaro Martínez ordentlich brodelte. Dieser hatte öffentlich kundgetan: „Wer gehen will, soll gehen.“ Doch Calhanoglu hat sich nun für das Gegenteil entschieden und kundgetan, dass er bei Inter bleiben mag. Damit das Stress-Thema zwischen den beiden Alphatieren aus der Welt geschafft werden kann, posieren nun beide Arm in Arm in der ‚Gazzetta dello Sport‘. „Frieden geschlossen“, titelt das Blatt. Dann ist ja wieder alles gut.