Tausch-Gerücht um Thiaw

Malick Thiaw (23) könnte innerhalb der Serie A die Vereinsfarben wechseln. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, könnte sich ein Tauschdeal zwischen dem AC Mailand und Juventus Turin anbahnen. Thiaw würde zu Juventus wechseln – im Gegenzug soll Dusan Vlahovic (25) zu den Rossoneri transferiert werden.

Vlahovic steht bei der Alten Dame schon länger auf der Abgangsliste. Der Vertrag des serbischen Mittelstürmers läuft im kommenden Jahr aus, bislang gibt es aber keine konkreten Offerten. Ein Problem ist das hohe Jahresgehalt des Linksfußes, das bei rund zwölf Millionen Euro liegt. Thiaw stand bereits kurz vor einem Wechsel zu Como 1907, lehnte diesen allerdings ab. Dem Bericht zufolge will der deutsche Innenverteidiger bei einem Verein spielen, der international vertreten ist und um Titel mitspielt. Das Arbeitspapier des gebürtigen Düsseldorfers läuft in Mailand noch bis 2027. Ob ein Tauschgeschäft zwischen beiden Vereinen tatsächlich realisierbar ist, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.