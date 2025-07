Trotz Einigung: Thiaw lässt Wechsel platzen

Der Transfer von Malick Thiaw vom AC Mailand zu Como 1907 ist endgültig vom Tisch. Laut Fabrizio Romano hat der 23-jährige Innenverteidiger dem von Cesc Fàbregas trainierten Klub final abgesagt. Obwohl sich Milan mit Como auf eine Ablöse von 25 Millionen Euro geeinigt hatte, tendierte Thiaw jüngsten Meldungen bereits stark gegen einen Wechsel zum Lokalrivalen.

Zuletzt hieß es, dass der DFB-Profi (drei Länderspiele) Como zugunsten anderer Möglichkeiten absagt. Mit Blick auf die WM 2026 präferiert der Rechtsfuß eine Rückkehr in die Bundesliga oder einen Wechsel zu einem Klub, der kommende Saison international spielt. An Milan, das an keinem europäischen Wettbewerb teilnehmen wird, ist Thiaw noch bis 2027 gebunden.