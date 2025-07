Brügge lehnt 38 Millionen für Jashari ab

Der FC Brügge bleibt in den Verhandlungen um Ardon Jashari hart. Im Interview mit ‚Het Nieuwsblad‘ sagt Sportchef Dévy Rigaux: „Bei allem Respekt für einen Spieler, der zweifellos zu unseren besten gehört, aber man kann hier nicht einfach so gehen. Wir sind überzeugt, dass Ardon einen Top-Transfer machen wird, aber erst zu einem Zeitpunkt, der für alle passt, und das ist heute für uns nicht der Fall. Wir gehen davon aus, dass er bleibt.“ Inklusive Boni hatte der AC Mailand dem FC Brügge ein Angebot in Höhe von 38 Millionen Euro vorgelegt, das den Verantwortlichen der Belgier nicht reicht.

Jashari, an dem auch Borussia Dortmund interessiert war, pochte zuletzt auf einen Transfer zu den Rossoneri, ließ dafür auch Stadtrivale Inter abblitzen und ist entsprechend enttäuscht. Ein Wechsel noch in dieser Transferperiode ist dennoch nicht gänzlich vom Tisch. „Wir geben keine endgültigen Erklärungen ab, bevor der Transfermarkt geschlossen ist. Was ist, wenn morgen ein Verein das Doppelte auf den Tisch legt? Aber: Nächste Saison wird das Interesse umso größer sein“, so Rigaux. Der 22-jährige Schweizer ist noch bis 2029 an Brügge gebunden.