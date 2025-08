Last-Minute-Vorstoß: Gladbach geht leer aus

Borussia Mönchengladbach hat sein Glück bei Jan Ziolkowski (20) von Legia Warschau versucht, geht beim Innenverteidiger aber offenbar leer aus. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben die Fohlen eine offizielle Anfrage beim polnischen Erstligisten hinterlegt, sich aber postwendend eine Absage abgeholt.

Demnach soll Ziolkowski klargestellt haben, dass er ausschließlich zur AS Rom wechseln möchte. Legia verhandelt aktuell mit den Giallorossi über die Ablösesumme. Das erste Angebot der Römer ging am gestrigen Montag in der polnischen Hauptstadt ein.